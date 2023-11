Skræk-nyhed: Landsholdsfløj misser VM med brækket fod

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Ikast Håndbolds Cecilie Brandt er ude resten af året og misser dermed de danske håndboldkvinders VM-slutrunde på hjemmebane til december.

21-årige Cecilie Brandt var en del af den seneste landsholdssamling i oktober, og hun er i alt noteret for 17 landskampe. Ved EM sidste år var Brandt en del af Danmarks trup, men måtte udgå med en skade kort før åbningskampen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Demonstranter mødt op til retssag mod brødreLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Farhads onkel dømt skyldig i to forholdLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Rekordhøj indsamling til Knæk Cancer - alligevel er næste års show i fare for at blive aflystKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Carlsberg-topchef: Russisk forretning er stjålet og kontakt til ledelse er begrænsetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕