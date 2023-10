Skovler milliarder af kroner ind på renter - men Danske Bank vil ikke give højere renter til kunderne

I årets første ni måneder har de et samlet overskud på 15,5 milliarder kroner, viser bankens regnskab fra tredje kvartal, der blev offentliggjort i dag.

- Renterne er steget meget hurtigt på 18 måneder, så det er klart, at et mere normaliseret renteniveau afspejler sig i bankernes indtjening, siger han. Men midt i succesen er der også kritik af de danske banker, som slet ikke giver bankkunderne nok i rente for at have deres penge stående i banken, lyder kritikken fra flere sider.Rentemarginalen er forskellen mellem, hvad kunderne får for at have penge stående i banken, og hvad det koster at låne penge i banken. Den er altså styrende for, hvor meget bankerne tjener på deres traditionelle forretning.

Derfor skal Finanstilsynet se på, om bankerne vejleder deres kunder godt nok, sagde erhvervsminister Morten Bødskov i går til DR Nyheder. - Derfor er min opfordring til bankerne, at de skal sætte indlånsrenterne op og give danskerne flere penge for de indeståender, de har, sagde ministeren. headtopics.com

- Vi er fuldt fokuserede på at hjælpe vores kunder med, hvad der er af muligheder, når renten, den er højere, siger han og forklarer, at banken har opsparingskonti med en rente på tre procent.- Det er rigtig vigtigt for mig, at vi har et værditilbud, hvor vi kan hjælpe vores kunder med både udlån og indlån.

Danske Bank havde renteindtægter på ni milliarder kroner på tre måneder | NyhederStorbanken tjener styrtende på det høje renteniveau, viser regnskab for tredje kvartal. Læs mere ⮕

