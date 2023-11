Skoleelever står bag sensationelt fund af nye mikrodyr

Det er en millimeter langt og har hoved og klør. Det mikroskopiske bjørnedyr er stadig en gåde for videnskaben. Og nu er hidtil ukendte arter af det lillebitte væsen dukket op på dansk jord.

Som en del af Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur, har 30.000 elever fra grundskolen og gymnasier indsamlet mikroliv fra mosser, nåleskov, løvskov, parker og på kirkegårde.

- Fundene er en stor og glædelig overraskelse både for os og for eksperter i udlandet, langt bedre, end vi havde turdet håbe på. I kraft af det store antal elever, der har deltaget, har vi nu fået unikke data i kæmpeskala, der belyser det oversete mikroliv i den danske natur, siger Anders P. Tøttrup, forskningsleder på Statens Naturhistoriske Museum, som undersøger elevernes indsendte prøver. headtopics.com

På baggrund af elevernes undersøgelse, som er verdens hidtil største, formoder man nu, at der herhjemme findes cirka 50 - 100 landlevende arter af de specielle dyr. - Dette er praktisk naturfagsundervisning, når den er allerbedst. Igen i år er det imponerende, at eleverne kommer så flot i mål med at gennemføre komplicerede undersøgelser.

Danske skoleelever finder fem nye dyrearter: »Det er helt vildt stort,« siger forsker30.000 skoleelever fra hele landet deltog i et eksperiment med fokus på mikroliv. Her fandt de fem hidtil ukendte arter af bjørnedyret - til stor forbløffelse og glæde hos flere forskere. Læs mere ⮕

Skoleelever står bag senationelt fund af nye mikrodyrKlik og læs mere Læs mere ⮕

Kæmpe drama til sidst: Smal sejr sender igen AaB alene til topsKlik og læs mere Læs mere ⮕

Husk det nu! I nat stiller vi uret tilbageKlik og læs mere Læs mere ⮕

Bob Hund og andre tatoveringer: Festival samler hele verdenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Inden for to år tabte far og mand kampen: Nu cykler Jette 10 timer for at knække cancerKlik og læs mere Læs mere ⮕