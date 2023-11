Skoleelever gør ’sensationelt fund’ og finder fem nye arter af bjørnedyret

Elever fra 3.X på på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium leder efter bjørnedyr i mikroskoperne. De har været en del af masseeksperimentet, hvor der er blevet fundet fem nye arter af bjørnedyret. (Foto: © Christoffer Tauber, (c) DR)

Dyret har egentlig ikke noget med en bjørn at gøre, men er et larvelignende tykt dyr med otte ben og ca. en halv milimeter langt. Og så har den et hoved, der kunne minde lidt om en bjørn. Bjørnedyret er et lillebitte dyr. Man kan bedst se det under mikroskop. Det kan overleve i stærk frost, i ekstrem varme, under vand og uden ilt. (© Masseeksperimentet)

I år har det handlet om de små bjørnedyr, fordi en række forskere vil blive klogere på dyret og dets superkræfter. De har nemlig allerede vist sig brugbare i udviklingen af tørvacciner, der kan bruges i områder, hvor der er ekstrem varme.

- Uden alle de mange skoleelevers hjælp havde vi ikke fundet de nye arter, og vi havde ikke kunnet beskrive dem så præcist, som vi kan nu, slår Anders Tøttrup fast, der er forsker ved Statens Naturhistoriske Museum og forskningsleder på Masseeksperimentet.

- Vi sad i lang tid og ledte med mikroskoperne, og vi fandt nogle bjørnedyr, men det var først her for nylig, at vi fandt ud af, at det var noget nyt, vi havde fundet, fortæller Michelle Dimo, der er en af eleverne.- Jeg har altid tænkt, at man ikke kunne blive ved med at opdage nye ting på Jorden. Men det kunne man så godt. Det synes jeg er sindssygt.

- Det er min egen indre biologs fantastiske drøm at være med til, for jeg har studeret biologi, jeg har forsket og undervist i over 20 år, så det her er ligesom toppen af kransekagen, siger hun og fortsætter: