Skolebørn gjorde et kæmpe fund: En helt ny art er fundet i Danmark

Fem nye arter af det såkaldte"bjørnedyr" er fundet i dansk natur - takket været skolebørn i blandt andet Ikast.

En millimeter lang lille fætter med klør, som bor i lav og mos. Det er det mikroskopiske dyr, som børnene fra Hyldgårdsskolen i Ikast har hjulpet forskere med at indsamle fra midtjysk natur. - Det er supermotiverende, når man kan få undervisning til at hænge sammen med virkeligheden. Når det, børnene laver, også kan bruges af ”ægte forskere”, siger Mette Nørskov, som er Natur/Teknik-lærer på Hyldgårdsskolen.

Hun er én af de lærer, som takkede ja til at være med i projektet, som er udviklet af det nationale naturfagscenter, Astra, og Statens Naturhistoriske Museum. Projektet kalder de 'Masseeksperimentet' og knap 300.000 elever fra danske grundskoler og gymnasier deltager. I april var hun og den daværende 4. klasse i flere uger på jagt efter mos og lav, som børnene skulle identificere og se efter mikroskopiske væsner i. headtopics.com

- De har gået meget op i det, gået op i at gøre det ordentligt, få de rigtige numre på, og børnene har generelt været meget aktive, fortæller hun. De indsamlede prøver blev sendt til forskerne på Statens Naturhistoriske Museum og her væltede det frem under mikroskoperne med tusindvis af bjørnedyr. Foreløbig har forskerne kun analyseret DNA fra fem procent af de bjørnedyr, der er fundet i prøverne. Potentialet for at finde mange flere nye arter er derfor enormt, skriver museet i en pressemeddelelse.

Ingen kommunikation i Gaza: - Vi ved ikke, hvad der er sket med vores medarbejdereLæs mere her Læs mere ⮕

Klar til næste skridt sammenLæs mere her Læs mere ⮕

Mette glider af på homo-rygterLæs mere her Læs mere ⮕

Politiet med nye billeder af mistænkt voldtægtsmand: Kan opholde sig i større område end hidtil antagetKlik og læs mere Læs mere ⮕

Frigiver nye billeder: Cyklede rundt med stor fladskærm på bagagebærerenLæs mere her Læs mere ⮕

Skal emhætten være tændt efter madlavning?Læs mere her Læs mere ⮕