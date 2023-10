Skave spiller hovedrollen i landsdækkende kampagne

Det har Rådet for Sikker Trafik regnet sig frem til. Årsagen er, at danske bilister har lettet foden fra speederen og sat farten en smule ned.

Borgerforeningsformanden, Henny Hedegaard Jensen, har i følge Rådet for Sikker Trafik betydet meget for, at resultatet blev som det blev. For hun var den der åbnede byen for filmholdet og fik hele byen med på at deltage.Men var ikke telefonfis. Og efter lidt forberedelse ankom et større filmhold til byen, hvor der over tre dage blev filmet, den nye kampagnevideo.- Filmen varer kun 48 sekunder, men det er jo sådan det er.

- Vi hylder livet. Vi hylder alle dem, der kan få lov til at se solen stå op. Og alle dem der kan være sammen med dem de elsker. For vi kan sige, at det betyder noget, at vi ændrer adfærd i trafikken, fortæller Karina Petersen, vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. headtopics.com

En af dem der pludselig blev en stor del af kampagnevideoen er Mirjam Kristensen. Hun er den lokale skoles musiklærer.- I virkeligheden så kommer det af, at jeg blev spurgt af Henny, vores formand for borgerforeningen, og når hun spørger, så siger man ja. Og der var jo ingen der vidste, hvad det skulle blive til på det tidspunkt.

- Når vi underviser børnene på skolen i trafik, så lærer vi dem ikke om rundkørsler og lyskryds. Vi lærer dem om Viborgvej, der går lige igennem byen. Det er en farlig vej, fortæller hun.

tvmidtvest »

