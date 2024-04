Skandalen om fregatten Iver Huitfeldt kan få konsekvenser for forsvarschef Flemming Lentfer

Den skandaleombruste forsvarschef Flemming Lentfers fremtid skal efter planen drøftes på et møde i aften, erfarer B.T.Der er flere punkter på dagsordenen for mødet. Blandt andet skal der drøftes spørgsmål omkring Arktis og kvindelige værnepligt. Men nu er der ifølge B.T.s oplysninger tilføjet et nyt, afgørende punkt på dagsordenen: skandalen om fregatten Iver Huitfeldt, der i sidste ende kan betyde, at der skal rulle hoveder i Forsvarets øverste ledelse.

afsløre, at et svigtende radarsystem og defekt ammunition var arbejdsbetingelserne for danske soldater, da de i marts besvarede et droneangreb i Det Røde Hav.I en halv time kunne mandskabet på fregatten ikke affyre det eneste luftforsvarmissil, man havde til rådighed, og det satte soldaterne i øget fare.Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og forsvarschef Flemming Lentfer fotograferet på en tur til Tysklan

