Skal du skrue ned for varmen på radiatoren, når du lufter ud?

Om vinteren bør du lufte ud i 5 minutter 2-3 gange om dagen med gennemtræk for at skifte den varme, gamle luft ud.I langt de fleste tilfælde er det en god idé at skrue ned for varmen – også selvom du kun lufter ud kortvarigt. Det skyldes især, at de fleste radiatorer er placeret tæt på vinduer, hvor termostaten hurtigere opfanger kulden.

Åbner du vinduet med en tændt radiator, kompenserer radiatoren ved at 'skrue' op for varmen i forsøget på at opretholde den indendørs temperatur. Det betyder, at temperaturen kan blive høj, når du er færdig med at lufte ud, og det kan give regulære svedeture.Der er stor forskel på at have vinduet åbent i 5 minutter - og en halv time.

Samtidig sænker nogle minutters udluftning ikke temperaturen på samme måde som en halv times udluftning. Og så afgør radiatorens rolle også, hvad du får mest ud af. Gamle radiatorer indeholder mere vand og tager længere tid om at køle af end nyere radiatorer. Men også her er det uklart, præcist hvor gammel radiatoren skal være, før det ikke kan betale sig at lukke for den, mens du lufter ud.Det gamle tip om at tildække termostaten for at skærme for kulden kan du heller ikke altid regne med. headtopics.com

Men det drejer sig om småbeløb – især ved få minutters udluftning. Igen er det faktorer som alder på radiatoren, termostatens type m.v., der afgør hvor meget. Har du ligesom 64% af de danske husstande fjernvarme, kan du dog komme til at betale ekstra, hvis radiatoren varmer for fulde drøn – for eksempel ved åbne vinduer.

Temperaturforskellen gør nemlig, at der kommer mere varmt vand ud i radiatoren, end der er brug for. Det varme vand når ikke at afgive varmen i radiatoren, og det 'for varme' vand ryger retur til fjernvarmeværket, som ofte tager penge for afkøling. headtopics.com

