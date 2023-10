Skadet Jonas Lössl går glip af FCM-kamp mod Lyngby

Videoen er klar, når du har klikket på den grønne knapFC Midtjylland skal klare sig uden førstekeeper Jonas Lössl i fredagens kamp i Superligaen mod Lyngby.

Målmanden Jonas Lössl er skadet og kan ikke være med for FC Midtjylland, der fredag aften tager imod Lyngby i Superligaen. Også forsvarsspillerne Juninho og Joel Andersson samt midtbanespilleren Emiliano Martínez er ukampdygtige for FCM. Det oplyser fodboldklubben fredag formiddag på sin hjemmeside.

I stedet for Lössl er reservekeeperne Martin Fraisl og Oscar Hedvall udtaget til kampen mod Lyngby. Kun Fraisl er noteret for officielle kampe for FCM i denne sæson med to af slagsen. FCM er inde i en god resultatmæssig stime uden nederlag i otte kampe, hvis man også tæller pokalkampe med.Lyngby har dog i de seneste seks indbyrdes opgør vist sig at være en drilsk modstander for FCM. Lyngby har vundet fire af opgørene - heraf de to seneste. headtopics.com

- De har udviklet sig til en irriterende modstander for FCM. De har stået kompakt, og de har spillet hårdt i forsvaret. - Lyngby er ikke mere et hold, man bare skal regne med at slå, men tværtimod skal have stor respekt for, siger FCM-træner Thomas Thomasberg til klubbens hjemmeside.

Han hæfter sig dog ved, at FCM-offensiven fungerer godt for tiden med masser af mål i de seneste seks kampe, hvis man medregner en pokalkamp ude mod Næstved. - Vi har scoret to mål i hver af de seneste seks opgør. Vi har fire sejre og to uafgjorte, hvor sidstnævnte var i kampe mod Viborg og AGF, som vi havde gode muligheder for at vinde.FCM's kamp hjemme mod Lyngby fløjtes i gang fredag klokken 19. headtopics.com

