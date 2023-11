Silkeborg-back om skuffelse: 0-0 er okay når vi er dårlige

Søndag tog Superligaens bedste hjemmebanemandskab, Silkeborg, imod OB, der ligger i den helt anden ende af tabellen. Silkeborg havde før kampen ikke tabt point på hjemmebane siden sæsonpremieren.Opgøret endte 0-0, og i store perioder var det faktisk gæsterne fra OB, der var bedst.- Det er okay, at vi hev en 0-0, når vi har været dårlige.

- Vi fik ikke sparket den ind i dag. Vi er skuffede, selv om vi mener, vi har været dårligere end modstanderne i perioder af kampen, siger Oliver Sonne. - Vi spillede ikke så struktureret, som vi godt kunne have ønsket os, og samtidig så synes jeg, at vi godt nok smed mange simple bolde væk. Det er vi ikke vant til at gøre, siger Silkeborg-chefen.

Kent Nielsen havde kort forinden foretaget tre udskiftninger, som gav ham tro på, at Silkeborg alligevel kunne tage sejren. Det til trods er han dog glad for det ene point. - Vi er glade for det ene point på en dag, hvor vi godt ved, at vi ikke var gode, afslutter Kent Nielsen. headtopics.com

- Det er altid svært at være bedst, når man ikke scorer mål. Men vi spiller en flot første halvleg rent offensivt, og vi prøvede på at vinde kampen, siger den svenske OB-træner.

Silkeborg-profil klar til udlandet: Har presset på for skifteLæs mere her Læs mere ⮕

OB må nøjes med uafgjort efter underkendt mål i overtiden | NyhederOB lod sig ikke kyse af forskellen i tabellen på dem selv og Silkeborg IF. Læs mere ⮕

Sonnes vanvittige Peru-eventyrOliver Sonnes karriere ligner de færreste andre i Superligaen. Silkeborg-darlingen åbner op om sit vilde eventyr i Peru og beslutningen om at opgive drø Læs mere ⮕

Vermund beklager kaos i partiet: Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet migPernille Vermund er på ny formand for Nye Borgerlige. Denne gang 'uden slutdato'. Læs mere ⮕

Ung mand svært tilskadekommen efter knivstik på Nørrebro i København | NyhederPolitiet er massivt til stede på Slotsgade og Nørrebrogade i København, efter en yngre mand her til aften er blevet stukket med kniv på Slotsgade. Læs mere ⮕

Efter skadeshelvede: - De havde nul chancerLæs mere her Læs mere ⮕