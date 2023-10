Signal til Rusland: Får 3,7 milliarder

Mette Frederiksen ringede i går til Volodymyr Zelensky og sagde, at Ukraine trygt kan regne med Danmarks støtte. Arkivfoto: Ernst van Norde

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.- Der er tale om støtte, der er afgørende for, at Ukraine kan fortsætte kampen. headtopics.com

- Donationen sender også et vigtigt signal til både Ukraine og Rusland om, at vi ikke mister fokus, selvom meget af verdens opmærksomhed i disse dage er rettet mod Israel og Palæstina.om de 3,7 milliarder kroner, han sammen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen bruger på at sende mere artilleri, BMP-2-kampvogne, T-72EA-kampvogne samt panseringeniør- og bjærgningsvogne til Ukraine. Bjærgningsvognene finansieres i samarbejde med Tyskland.

Danmarks donation kommer samtidig med at Slovakiet stopper deres militære støtte til Ukraine - og USAs støtte vakler.- Jeg mødtes med min ukrainske kollega tirsdag i Kyiv og blev opdateret dels om situationen i Ukraine, dels om Ukraines behov i kampen mod den russiske invasion. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Pressede regioner: Indfører 'kvalificeret' ansættelsesstopLæs mere her Læs mere ⮕

Regionen svinger sparekniven: Indfører ansættelsesstopLæs mere her Læs mere ⮕

Stjerne straffet for betting: Ti måneders karantæneLæs mere her. Læs mere ⮕

ATP taber 5,8 milliarder - af dine pengeLæs mere her Læs mere ⮕

Officielt: Sandro Tonali får ti måneders karantæneLæs mere her Læs mere ⮕

Beskæftigelsesminister om asbest-sager: Fængselsstraf er en mulighedKlik og læs mere Læs mere ⮕