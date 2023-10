Shitstorm efter lorte-udtalelse: Taget til nåde

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Turneringens arrangører har drøftet svenskerens kommentarer på et møde, men heldigvis for Karlsson bliver det ikke taget ilde op.

- Det gør mig ikke noget. Jeg har boet her i 60 år, så jeg ved selv, hvor godt eller dårligt det her sted er. Naboen behøver ikke fortælle mig det, siger turneringsdirektør Jukka Tahkola til mediet.- Vi kommer ikke til at vente på hende med en knyttet næve. Hun er velkommen. Det kan ske for alle, at der ryger en finke af panden engang i mellem, som man fortryder, siger Tahkola. headtopics.com

- Det er åbenlyst forfærdeligt, hvad der er sket. Men vi rejser jo til steder som Ruka og Livigno. Det er små lortesteder og ikke ligefrem de værste terrorsteder, lød svaret fra Karlsson.Formuleringen om Ruka fik efterfølgende det finske folk i kog, hvorfor langrendsstjernen måtte lægge sig fladt ned og undskylde.

- Jeg har fået nogle sure beskeder fra Finland. Alt det her er et klart tegn på, at jeg er atlet og ikke politiker. - Jeg vil gerne undskylde her og nu til hele det finske folk. Jeg var for dårlig til at formulere mig, sagde Frida Karlsson i et interview med headtopics.com

