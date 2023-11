Seneste nyt om krigen: Israel skærer gennem Gaza, nødhjælpen er begrænset og hospitalerne er i knæ

Israel forsøger at afskære den nordlige del af Gaza fra den sydlige, og både hjælpeorganisationer og hospitaler er pressede. I videoen får du seneste nyt om krigen mellem Israel og Hamas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Bolivia bryder med Israel på grund af GazaLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Politidirektører mødes om 'den seneste tids sager': Kriminolog har to ønsker til samtalenForbundsformand i Politiforbundet mener ikke, at en sag fra Københavns Politi er udtryk for en generel dårlig kultur.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Asbjørn Kragh Andersen bliver sportsdirektør på World Tour-hold | Seneste sportI efteråret 2022 besluttede Asbjørn Kragh Andersen at afslutte sin cykelkarriere og forlod sporten helt. Men nu er han tilbage.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Frank Arnesen bliver bestyrelsesmedlem i hollandsk storklub | Seneste sportPSV Eindhoven har flere gange haft glæde af Frank Arnesens indsigt i international fodbold, og nu er den tidligere danske landsholdsspiller tilbage i den hollandske klub.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Australien dropper VM-bud og baner vejen for Saudi-Arabien i 2034 | Seneste sportAustralien kommer ikke til at blive vært for VM i fodbold i 2034.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕

DRSPORTEN: Lyon vil spille aflyst rivalopgør på neutral bane efter angreb | Seneste sportDen franske fodboldklub Lyon mener, at den aflyste udekamp mod Marseille skal spilles på et neutralt stadion.

Kilde: DRSporten | Læs mere ⮕