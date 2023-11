Seks betjente sigtet: Meget foruroligende

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

De seks betjente, der tirsdag blev sigtet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), kan se frem til lange fængselsstraffe, hvis de bliver dømt.

Sådan lyder det fra ph.d. i strafferet Anna Wacher Lentz, der er lektor i jura ved Aarhus Universitet og har en fortid hos Anklagemyndigheden.sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten, stillingsmisbrug og besiddelse samt videreoverdragelse af euforiserende stoffer- Det er seks personer, der har handlet sammen, og det må jo på en eller anden måde være organiseret imellem dem.

- Her har de jo handlet indenfor en fortrolighed og tillid til hinanden. Det har jo ifølge politiet været planlagt og organiseret, hvilket er meget foruroligende, siger Anna Wacher Lentz.Lektoren fra Aarhus Universitet lægger netop vægt på, at de seks betjente skal have arbejdet sammen - og at de skal have gjort det i kraft af deres arbejde.- Straffesagen handler om groft tyveri og narkohandel. Det er jo alvorlige overtrædelser med nogle hårde straffe.

