Se målene: Pirates fik skidt start, men slog hårdt tilbage

De danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates har sat kursen mod endnu en guldmedalje. Søndag vandt de nok engang i Metal Ligaen - denne gang 5-2 på udebane over Odense Bulldogs.Mål: 1-0 Micke Saari, 2-0 Micke Saari, 2-1 Calder Brooks, 2-2 Calder Brooks, 2-3 Anders Koch, 2-4 Jeppe Korsgaard, 2-5 Jeppe KorsgaardOpgøret på Fyn startede ellers ikke for godt, for hjemmeholdet scorede to hurtige mål ud af ingenting og førte stik imod spil og chancer med 2-0 efter 1.

Piraterne bevarede dog overblikket og kværnede videre på isen, og det gav pote. Formstærke Calder Brooks sørgede med to scoringer for, at opgøret var helt lige inden de sidste 20 minutter. Canadieren gentog dermed bedriften fra fredagens storsejr over Frederikshavn, hvor han også lavede aalborgenserne to første fuldtræffere.

I 3. periode var det så Jeppe Jul Korsgaards tur til at blive dobbelt målscorer for Pirates, og Anders Koch ramte også plet, så der til slut ingen tvivl herskede om udfaldet.

