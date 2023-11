Se målene: Frederikshavn rejste sig efter stor ydmygelse

Ishockeyspillerne fra Frederikshavn White Hawks var så sent som fredag aften udsat for en historisk ydmygelse i Aalborg, hvor de blev slagtet 9-2 af Pirates. Derfor må klubbens fans med bange anelser have kigget frem mod søndagens udekamp i Herlev.

Frederikshavnerne formåede dog at lægge elendighederne bag sig og hente en vigtig og oprejsende sejr i Ørneborgen. Godt nok vandt de yderst knebent med 3-2, men i den sidste ende var det en fortjent gevinst.Den normale reservemålmand Kevin Frydkjær spillede en stærk kamp i White Hawks-målet, og i den anden ende viste holdet ganske god effektivitet foran kassen.

Frederikshavn er dog fortsat sidst i Metal Ligaen, men med syv point op til Rødovre Mighty Bulls er håbet om en slutspilsplads langt fra slukket endnu.Kamilla Vinter Hoffmann er en frygtløs iværksætter, og nu har hun indledt et samarbejde med en stjernekokVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk. headtopics.com

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.

Slagne frederikshavnere bliver flået itu på isen i AalborgAalborg Pirates viste ingen nåede over for kriseramte Frederikshavn White Hawks i det nordjyske ismøde. Læs mere ⮕

Pirates uddelte gigantisk lussing til historisk dårligt White Hawks-holdFrederikshavn White Hawks fik enden på komedie, da Aalborg Pirates vandt det normale arvefjendeopgør med 9-2 Læs mere ⮕

White Hawks snupper meget tiltrængt sejrKlik og læs mere Læs mere ⮕

Mere end 700 kampe for White Hawks: Derfor var nederlag i Aalborg den værste ishockeyoplevelse i karrierenOrd som pinligt, skræmmende og bekymrende blev taget i brug efter Frederikshavns nederlag på 9-2 mod Aalborg Pirates Læs mere ⮕

Aalborg Pirates ydmyger lokalrivaler i storsejrKlik og læs mere Læs mere ⮕

Politiet frigiver nye billeder af mulig gerningsmand: Han er nu set i det centrale AalborgHan cykler blandt andet i området omkring Frederikstorv og gennem Ø-gadekvarteret Læs mere ⮕