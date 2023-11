Se, hvordan din kommune klarer sig: Midt- og Vestjylland vælter i idrætsfaciliteter

- Vi fører en målrettet politik, om at vi vil understøtte fritidsaktivitet, og det er det, som giver udslag i denne undersøgelse, konkluderer Johs. Poulsen.Anderledes ser det dog ud for Struer Kommune, som med en 66. plads. er den kommune i landsdelen, der klarer sig dårligst.

For analytiker Niels Anton Toftgård er det dog vigtigt at påpege, at en lav score ikke nødvendigvis betyder, at der er dårlige idrætsfaciliter. - Analysen siger ikke, om der er nok eller for lidt idrætsfaciliteter i kommunen, det fortæller kun om relationen mellem kommunerne, understreger analytiker Niels Anton Toftgård.

Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVMIDTVEST: DM-vinder rapper: Træsko, kirkeskat og Midt- og VestjyllandLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Midt i bomberegnen forsøger Mahmoud at underholde børn gennem leg og læringPå en FN-skole i det sydlige Gaza forsøger voksne at få børnene til at glemme krigen for en kort stund.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BTDK: Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser: Har du set Claus?»Familien er meget bekymret.«

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Politiet massivt til stede midt i Esbjerg: 'Vi undersøger et mistænkeligt forhold'Politiet holder kortene tæt ind til kroppen.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Verdensmesterens frieri går viralt: Ven jubler i vilden skyMidt i storbyen fik han sit ja.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕