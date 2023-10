Se hvem der fik priserne for årets bedste lyd: Mads Steffensen og Sara Bro blev særligt hædret

Sara Bro og Mads Steffensen er her foreviget, da 'Monopolet' den 9. september fejrede sit 20-års jubilæum med en syv timer lang udsendelse fra DR Koncerthuset. Her sad Mads Steffensen for første gang i monopolet selv. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen)DR har budt på ’Årets Podcast’, ’Årets Dokumentar’, ’Årets Vært’, ’Årets Kritiske Interview’ og ’Årets Samtale’ det seneste år.

I serien ’De Lovløse’, der nu har budt på fire sæsoner, fortælles historierne om, hvordan Danmark gennem tiden har leveret et ikke ubetydeligt bidrag til bunken af storslåede kupmagere, gangstere, cowboyer og sørøvere.

- Årets vært mestrer det hele. Han er oprigtig, sjov og leger på mesterlig vis med både form og sprog. Årets vært kombinerer det intuitive med det spontane, laver gear og temposkift og bruger pausen mesterligt. Værten træder blæret i karakter som fortæller, som den lidt drillesyge vært, der leger med genrerne - og stilsikkert stabler kulisserne op for selv at vælte dem igen. headtopics.com

Interviewet på P1 blev bragt i forbindelse med, at voldsomme trusler mod firmaets amerikanske medarbejdere fik den danske biotek-gigant Chr. Hansen til at droppe sin offentlige støtte til LGBTQ+-miljøet.- Juryen blev blæst bagover af vinderen. Årets kritiske interview er en af den slags lydoplevelser, som får en til at stoppe op og lytte efter, og selvom gæsten er både dreven og velforberedt, folder historien sig ud i al dens gru for lytteren.

Prisen gik til dokumentarserien ’En beklagelig fejl’ på DR LYD – tilrettelagt af Maiken Steen Frederiksen, Line Gertsen og Merle Baeré og med Jens Vithner fra DR Dokumentar som redaktør. - Årets dokumentar sidder i kroppen længe efter, at man har lyttet. De voldsomme fortællinger rulles ud, med stor loyalitet for ofrene... Der er tale om en vigtig fortælling, som taler ind i tiden og som fortælles respektfuldt, lød det blandt andet fra juryen.Prisen for ’Årets Samtale’ går til podcasten ’Fængsel’, som Beam Audio Agency producerer for DR. Her er Wilhelm Østergaard vært. headtopics.com

Læs mere:

DRNyheder »

'Årets Refleksdag': Uddeler reflekser til de morgenfriskeKlik og læs mere Læs mere ⮕

Årets Cavling-vinder får også en Prix Europa for undersøgende podcastserieDR’s undersøgende dokumentarserie 'Det levende bevis' blev fredag aften kåret som den bedste europæiske undersøgende programserie på lyd. Det skete ved Prix Europa i Berlin. Læs mere ⮕

Jurymedlemmer forlader radiosatire-jury i protestNår der i morgen fredag uddeles priser til de bedste lydproduktioner ved den årlige radioprisuddeling Prix Audio, skal der blandt andet kåres en vinder i kategorien ’Årets comedy/satire’. Men for fagjuryen bag har det været en lettere nedslående oplevelse at kaste sig over årets indstillede podcasts og programmer i kategorien. Læs mere ⮕

Øget annonceindtægt giver Meta milliard-overskudMeta, som er moderselskabet for blandt andet Facebook og Instagram, har i årets tredje kvartal set en fordobling af overskuddet sammenlignet med sidste år. Overskuddet landede for perioden på 11,6 milliarder dollar – 81,9 milliarder kroner. Det oplyser selskabet, skriver AFP. Læs mere ⮕

Ekstra Bladet uddeler pris til fyrede kollegaerÅrets Münster-pris på Ekstra Bladet er blevet uddelt, og som noget helt ekstraordinært er der også blevet uddelt en æres-Münster. Det skriver Ekstra Bladet. Den pris gik til redaktionssekretariat, der tidligere på året blev udliciteret til Wunderkind. Læs mere ⮕

Tidligere Tour-vinder: Pogacar er bedstLæs mere her Læs mere ⮕