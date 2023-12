Schweiz har fået ny præsident - hun beskriver sin politiske stil som en fondue

I dag blev Viola Amherd taget i ed som præsident i Schweiz efter Alain Berset, som i juni meddelte, at han ikke genopstiller. Det skriver Ritzau. I 2019 blev hun det bjergrige lands første kvindelige forsvarsminister, og den post gjorde hende straks populær blandt både kolleger, politiske modstandere og vælgerne. Hun sammenligner sin politiske stil med den opskrift på fondue, der er særlig for hendes hjemstavn i kantonen Wallis, en blanding af de schweiziske oste gruyere og vacherin.

- Det fungerer virkelig godt, når det friske og det cremede blandes, og så stikker vi alle sammen vores gafler i den samme gryde, sagde Viola Amher





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dagens overblik: Muligvis det vådeste år i dansk vejrhistorieJonas Vingegaard er flyttet til Schweiz, og den britiske højesteret har afgjort, at det er ulovligt at sende asylansøgere til Rwanda.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

'Argentinas Trump' er indsat som præsident: Lover ny æra for kriseramt nation | NyhederDen ultraliberale og højreorienterede Javier Milei har i dag begyndt sin embedsperiode som præsident i Argentina.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ung læge flyttede ud – nu føler hun sig ført bag lysetSofie Brunsgaard flyttede til Hygum for et stærkt lokalsamfund, som hun blev lovet af Lemvigs borgmester. Det føler hun bestemt ikke, hun har fået.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Vladimir Putin går efter en ny runde som præsident ved det russiske præsidentvalg næste år | NyhederDen 17. marts næste år er der præsidentvalg i Rusland, og her vil den nuværende præsident, Vladimir Putin, endnu engang gå efter at blive siddende på posten.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Han var Europas yngste politiske superstjerne – nu er eks-kansler under anklage for at lyveFortiden har indhentet Østrigs politiske vidunderbarn Sebastian Kurz, som var højtflyvende politiker med appel langt ud over alpelandets grænser.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »