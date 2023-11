Saugstrup frygtede det værste: 'Jeg var langt nede'

Sådan fortæller Magnus Saugstrup til B.T. om den dag i starten af februar, hvor han blev skadet under en pokalkamp i Tyskland. Den danske stjerne frygtede det værste men 'slap' med en skade i ledbåndet. Noget, han i dag er meget glad for, og han understreger, at han slap 'helt vildt billigt'.Alligevel var det noget af en rutsjebanetur, med skade, genoptræning, comeback og så endda en Champions League-titel, som han var med til at erobre i midten af juni med resten af Magdeburg-holdet.

»Jeg var rigtig trist. Jeg troede faktisk, det var korsbåndet. Det var det heldigvis ikke. Så kunne jeg godt nå den sidste afsluttende del af sæsonen, hvis det også gik godt. Det gjorde det heldigvis, jeg kom tilbage. Jeg var selvfølgelig langt nede, men jeg fik styr på kroppen og fik egentlig også styr på resten og fik den trænet godt op. Så toppede det med Champions League, som var fuldstændig vanvittigt.

»Jeg skulle i gang igen og finde en form igen. En ting er at stole på det, men du skal også tilbage på niveau for at præstere og være berettiget til at spille. Det gik måske også bedre end forventet. Det var vildt at få den tur igen,« siger Magnus Saugstrup, der også fik hjælp fra en særlig kant under sin genoptræning.

»Det er ikke så tit, man lige når hjem i en periode. Det var bare mere tid, så er der stadig tid til at få genoptrænet og få gjort det med min kone. På den måde var det en god oplevelse. Vi fik det bedste ud af den situation, og det gik heldigvis godt.«

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Thomas Bo Larsen åbner op om selvmordsforsøg i ny bog: 'Jeg hadede mig selv''Det var ikke livet værd at forsætte på den måde, alligevel kunne jeg ikke holde op'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”Fåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobFåmælt Frøsig om exit: “Jeg er leder de næste ni måneder, og det respekterer alle”

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕