Sat til salg: Nu er det Danmarks dyreste hus

- Beliggenheden er helt unik med et stort potentiale for den rigtige køber, og vi har set nylige eksempler på ejendomme solgt i nabolaget, der berettiger til udbudsprisen, siger ejendomsmægler Nis Nordang fra Home Hellerup i pressemeddelelsen.

Det hidtil dyreste hus, der er blevet solgt i Danmark, er ifølge Home en bolig på 825 kvadratmeter i Vedbæk. Ejendommen med 21 værelser blev solgt i 2020 for 150 millioner kroner. Nis Nordang vurderer i pressemeddelelsen, at der kun eksisterer en lille håndfuld ejendomme i samme liga i området nord for København.

En ejendomsvurdering af den saudiarabiske stats ejendom på Lille Strandvej 27 i Hellerup er endnu ikke tilgængelig for 2022. Men Home skriver i pressemeddelelsen, at ejendomsvurderingen i oktober 2020 lød på 80 millioner kroner, mens grundværdien lød på 23,7 millioner kroner.

I tingbogen kan man læse, at Saudi-Arabien købte ejendommen af den amerikanske bilgigant General Motors i 1975. Ifølge den saudiarabiske ambassade i Danmarks hjemmeside har landets ambassade i dag adresse på Lyngbyvej 20 på Østerbro i København.

Af salgsopstillingen på Homes hjemmeside fremgår det, at udbetalingen for ejendommen i Hellerup lyder på 12,5 millioner kroner, mens der medfølger en månedlig ejerudgift på 32.314 kroner.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

VERSION2DK: Danmarks nye it-gigant holder hånden under kritisk infrastruktur: Vi får samfundet til at hænge sammenAeven er ny i klassen. Men med 1.400 medarbejdere og en omsætning på cirka 1.5 mia. kr. har de alligevel fra dag ét markeret sig som en sværvægter i den danske it-branche.

Kilde: version2dk | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: EU-modstandere advarer: Overnationalt EU-militær på vejDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕

VIDENSKAB.DK: Skjult potentiale for CO2-lagring: 20 procent af Danmarks træer overses i statistikkerneEn gruppe forskere fra Københavns Universitet har netop kortlagt alle træer, som vokser uden for skovene i Danmark.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: LIVE Danmarks fodboldkvinder møder Wales i Nations LeagueTirsdag aften skal Danmarks fodboldkvinder forsøge at vinde for fjerde gang i træk, når Wales kommer på besøg. Se kampen her, på DRTV eller DR1.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: KØBENHAVN: Alle på gaden for Palæstina – i dag starter vi i ValbyDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕