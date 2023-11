SAS lukker New York-rute fra Aalborg

Torsdag 27. april åbnede SAS den første direkte rute nogensinde mellem Jylland og USA fra Aalborg Lufthavn. Nu lukker den.27. april blev der skrevet historie i Aalborg Lufthavn, da det første fly direkte mod New York lettede.

Mediet skriver, at ruten økonomisk ikke har kunnet hænge sammen for SAS, fordi der har været for få rejsende på ruten. Derfor lukkes de direkte flyruter til The Big Apple fra både Aalborg og Göteborg.Mediet melder også, at hvis man allerede har booket en tur på ruten, til efter lukningen af den, vil man blive ombooket via København fra Aalborg og via Stockholm fra Göteborg.

