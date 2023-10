SAS' indtjeningsbesvær kan spænde ben for nyt majoritetsejerskab

Den fransk-hollandske luftfartskoncern Air France-KLM har allerede luftet muligheden for at blive majoritetsejer af SAS på sigt.Det har koncernen fremlagt på en telekonference fredag formiddag i forbindelse med præsentationen af regnskabet for tredje kvartal.- Det lyder umiddelbart, som om at Air France-KLM vil have SAS' indtjeningsmarginaler op på niveau med koncernens egne, siger han.

Til december holder Air France-KLM ifølge Jacob Pedersen en investordag, hvor koncernen formentlig kommer til at udstikke konkrete mål.Derudover virker koncernen til at være begejstret for de muligheder, der ligger i at blive medejer af SAS.

- Der er også stor tillid til SAS-ledelsen, og man lægger vægt på, at dele af den har erfaring fra KLM, siger Jacob Pedersen. Hvis buddet godkendes af myndighederne, står koncernen til at opnå en ejerandel i SAS på 19,9 procent. Det svarer til en samlet investering på 1,1 milliard kroner. headtopics.com

Jacob Pedersen undrer sig over, at Air France-KLM kun vil købe sig fuldt ind i SAS, hvis selskabets indtjening forbedrer sig.

SAS-bejlere har tjent milliarder i højsæsonenAir France-KLM har intentioner om at opnå en ejerandel på 19,9 procent i SAS. På sigt kan ejerandelen vokse. Læs mere ⮕

Nyt stort milliontab i SASLæs mere her Læs mere ⮕

Ny ejerkreds ser nyt stort milliontab i SASLuftfartsselskabet SAS har haft et samlet underskud på knap tre milliarder kroner fra november til september. Læs mere ⮕

B.T.s daglige quiz: Hvor godt har du styr på næste års Tour de France?Tag quizzen og vind et gavekort på 1.000 kr. til Rema 1000! Læs mere ⮕

Vingegaard vurderer, at Tour de France-ruten passer ham bedre end nogensindeNæste års Tour de France-rute er hård i tredje uge, og det ser Jonas Vingegaard frem til. Læs mere ⮕

Tour de France når hurtigt til Alperne i 2024Tour de France rammer Alperne to gange i 2024. Desuden er der to enkeltstarter, blandt andet på sidste etape. Læs mere ⮕