SAS-bejlere har tjent milliarder i højsæsonen

Det ser ud til at være en profitabel forretning, der har til hensigt at blive en del af ejerkredsen i SAS.

Det viser kvartalsregnskab, der dækker højsæsonen juli, august og september. Regnskabet er blevet lagt frem fredag morgen. Hvis buddet godkendes, står koncernen til at opnå en ejerandel i SAS på 19,9 procent. Det svarer til en samlet investering på 1,1 milliard kroner.

Air France-KLM vil efter to år have muligheden for at øge sin ejerandel i SAS. Det gentager koncernen i regnskabet fredag. Den samlede investering i SAS lyder på 12,9 milliarder svenske kroner. Ud over Air France-KLM og den danske stat er også investeringsselskabet Castlelake og Lind Invest en del af buddet. headtopics.com

