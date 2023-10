Sarah melder sig syg til sin chef fordi hendes ‘bil er blevet stjålet’: Så opdager hun sin kæmpe fejl

En kvindes lydbesked er gået viralt, efter at hun fortalte det til sin leder for at få sin vagt dækket, fordi hun troede, at hendes 'bil var blevet stjålet'.

Sarah Ashleigh, der poster online som @sarahashleigh60, var på vej tilbage til sit køretøj i Watford, da hun indså, at det ikke var der. Med det samme begyndte hun at gå i panik, da hun troede, at hendes bil var blevet stjålet.

"Jeg er bogstaveligt talt kommet til Watford med min ven, og jeg parkerede min bil på parkeringspladsen, og den er bogstaveligt talt blevet stjålet. Jeg kan ikke finde den nogen steder. Det kommer til at tage mig evigheder at komme hjem. Jeg føler mig bare helt f* Jeg er nødt til at ringe til politiet og det hele også." headtopics.com

Men kun fem minutter senere indså hun sin fejl og sendte en anden besked, med en meget roligere stemme, og sagde:"Det er okay, jeg fandt det. Vi ses i morgen." Det viser sig, at hun simpelthen havde glemt, hvor hun havde parkeret.

Hendes leder havde dog ikke set hendes beskeder endnu, så hun lyttede til begge lydbeskeder samtidig."OMG! JEG DØR! At spille de to stemmenoter i træk er sjovt." I billedteksten skrev hun:"Når du sms'er til din manager, at din bil er blevet stjålet, for at finde den, 5 sekunder senere, parker ALDRIG i Watford," før hun tilføjede i kommentarerne:"Dette var en traumatisk oplevelse. headtopics.com

