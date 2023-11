Sandsynligheden er stor for, at din danske yndlingsfilm er fra tiåret 1996-2006

Per Juul Carlsen har skrevet “Miraklet 1996-2006”, der fortæller, hvorfor dansk film blev verdensberømt og bl.a. gjorde Mads Mikkelsen, Susanne Bier og Thomas Vinterberg til store stjerner

Lars von Triers “Breaking the waves” fra 1996 er Per Juul Carlsens yndlingsfilm fra tiåret 1996-2006. Hvilken er din? PR-foto

Sandsynligheden er stor for, at din danske yndlingsfilm er fra tiåret 1996-2006Sandsynligheden er stor for, at din danske yndlingsfilm er fra tiåret 1996-2006 Læs mere ⮕

