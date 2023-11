S tøver på Mettes velfærdsløfte

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Et centralt element var, at lave en såkaldt 'velfærdslov', der skulle sikre penge nok til det stigende antal syge og gamle.Det milliard-dyre forslag blev aldrig til noget. Statsministeren opgav at finde flertal for det.Det har de som optakt til regeringen plan om skattelettelser for milliarder af kroner, som ventes at blive præsenteret i løbet af den kommende uge.

For da velfærdsloven faldt for det manglende flertal i 2022, så kritiserede finansminister Nicolai Wammen ikke bare Venstre for løftebrud. - Det er vores politik før valget. Det er vores politik i denne valgperiode, og det er vores politik, hvis vi bliver genvalgt, sagde Wammen i et interview med Avisen Danmark i april 2022. headtopics.com

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor Socialdemokratiet har behov for at diskutere deres eget lovforslag, som de understregede, at de også ville gennemføre efter valget, siger partiets finansordfører, Christina Olumeko.

