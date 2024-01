Sårede palæstinensere har svært ved at få lægehjælp i Gaza

I flere og flere dele af Gaza bliver det sværere for sårede og syge palæstinensere at få lægehjælp. De apokalyptiske meldinger om den humanitære situation i Gaza står i kø, og udviklingen har den seneste tid ført til voldsomme udmeldinger fra flere NGO'er og FN-agenturer. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza, som er under Hamas' kontrol, har de vedvarende israelske bombardementer mod Gazastriben kostet over 24.500 palæstinsere livet.

Det er Gazas sundhedsministerium, der er under Hamas-ledelse, som offentliggør tabstallene i Gaza. Historisk set har ministeriets tal været ret præcise og ikke langt fra opgørelser, som nødhjælpsorganisationer og NGO’er har udarbejdet. Menneskerettighedsorganisationer og FN benytter sig af ministeriets oplysninger, som organisationerne tidligere har beskrevet som troværdige. Et langt større antal palæstinensere er imidlertid blevet såret, og hver dag byder på nye angreb og nye sårede





