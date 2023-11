Sænk temperaturen: Så meget sparer du

Mange tror at fejlagtigt at varmtvandsbeholderens temperatur skal være så høj som muligt. Dette er dog ikke tilfældet, da den optimale temperatur er på 55 grader. Foto: Torben Klint, Videncenteret Bolius

I et almindeligt parcelhus udgør energiforbruget til det varme vand i vandhanen typisk 15-25 % af det samlede energiforbrug til opvarmning. Hvis du bor i et typisk parcelhus, kan du spare 2-3 % på varmeregningen ved at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen fra 60 til 55 grader.

Men ud over, at en høj temperatur giver et større varmetab - da der er større forskel på varmen i vandet og omgivelserne - giver det også mere aflejring af kalk i rørene. En temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen er nok til at holde legionella og andre bakterier nede og er stadig varmt nok som opvaskevand. Myndighederne anbefaler en temperatur i varmtvandsbeholderen på 55 grader i varmenormen DS469:2013. headtopics.com

Hvis du har fjernvarme, giver en lavere temperatur i det varme brugsvand endvidere en lavere returtemperarur på det vand (som er blevet brugt til opvarmning af radiatorer og som varmt brugsvand), du leverer tilbage til fjernvarmeværket. Dermed formindsker du risikoen for det strafgebyr, som forbrugere af fjernvarme kan få, hvis de har en for dårlig afkøling af returvandet.Skru helt op for det varme vand i den vandhane, der er længst væk fra varmeanlægget.

Hvis temperaturen er lavere end 50 grader, har du skruet for meget ned for varmen. Skru lidt op igen og gentag ovenstående.Ved at sænke temperaturen i en varmtvandsbeholder på 100-110 liter - normalstørrelsen i et parcelhus - fra 60 til 55 grader, kan du spare 2-3 %. headtopics.com

