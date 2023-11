S-minister går til modangreb: Det går ud over børnene, når forældre arbejder mindre

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) slår tilbage mod kritikerne af Socialdemokratiets opsang om danskernes arbejdsmoral. Foto: Thomas Lekfeldt

Socialdemokratiets Kaare Dybvad Bek langer ud efter de forældre, forfattere og politikere, som i samfundsdebatten forsvarer det at arbejde færre timer om ugen, end man kan. For det er forkert, når de påstår, at det er for børnenes bedste. Og samtidig bidrager de til en »ydmygelse« af alle, der passer deres arbejde, som de skal, mener han.

Dermed melder Kaare Dybvad, der er minister på femte år og betragtes som en toneangivende ideolog i Socialdemokratiet, sig nu ind i tidens mest betændte politiske debat om danskernes arbejdsmoral.

