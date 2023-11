Sælger lejligheden efter flere nedslag

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Først satte Moderaternes Jakob Engel-Schmidt sin lejlighed i København til salg for 4.250.000 kroner.Men så var prisen også lige i øjet. For nu er hans lejlighed blevet solgt for 3.995.000 kroner.

Fortjenesten er dog ikke i millionklassen, eftersom politikeren købte lejligheden i foråret 2022 til 3.682.500 kroner.Politikeren og hans kæreste, debattør Camilla Søe, har nemlig allerede smidt penge efter en ny ejerlejlighed, der er rykket ind i.Lejligheden, som ligger lige ud til vandet i midten af København, koster nemlig intet mindre end 6,9 millioner kroner, fremgår det af tinglysningen. headtopics.com

Der har været fart over feltet for Jakob Engel-Schmidt og Camilla Søe, som har været et par siden sommeren 2022. Tilbage i efteråret 2022 flyttede parret sammen, og i juni kunne de så melde ud, at de nu skulle være forældre til en lille pige, som ankommer i december.

'Jeg er så heldig at dele min tilværelse med en kvinde, der fylder mit liv med glæde (og masser af lyd). Og selvom man absolut ikke kan bede om mere, er Camilla Søe og jeg så heldige til december at blive forældre til en lille pige. Tænk at man kan være så heldig,' skrev kulturministeren på sin Facebook. headtopics.com

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕

Børsen JobDansk firma sælger 15.000 robotter om året – AI kan ændre markedet Læs mere ⮕