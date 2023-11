Så hurtigt kan din elbil lade op

Man kan ikke bare køre forbi en hvilken som helst ladestander og opnå maksimal ladehastighed på samme måde, som man kan køre forbi enhver tankstation og fylde det ”flydende guld” på bilen i samme tempo, uanset hvor og hvornår man tanker op.har taget et kig på en lang række elbilers reelle ladehastighed og holdt dem op imod, hvad bilproducenterne lover.opnår i gennemsnit en syv procent lavere ladeeffekt end lovet.

Tallene tegner altså et klart billede af, at det som regel ikke er muligt at opnå den maksimale ladeeffekt, som bilerne understøtter. Det er dog ikke, fordi bilproducenterne lyver. Det handler derimod om, at de rette forhold til at opnå den maksimale ladeeffekt ofte ikke er til stede.

Elbilers ladeeffekt afgøres af flere faktorer. Først og fremmest er der temperaturen. De store højvoltsbatterier fungerer optimalt ved cirka 20 grader. Er der for varmt eller især for koldt, sænkes ladeeffekten mærkbart. headtopics.com

Hvilken ladeeffekt man opnår, afhænger også i høj grad af batteriniveauet. Jo højere batteriniveau, jo lavere er ladeeffekten for at beskytte batteriet.Det er derfor typisk kun ved de lave batteriprocenter, at den maksimale ladeeffekt kan opnås – og i mange biler er det kun i ganske kort tid. Det forklarer, hvorfor den gennemsnitlige ladeeffekt ligger så meget lavere end den maksimale ladeeffekt, som producenterne lover.

Den gode nyhed er dog, at afvigelsen ofte ikke er så stor, selv når opladningen foregår i meget koldt vejr.

'Tesla-bingo': Det bliver en festLæs mere her Læs mere ⮕

Pas på ryggen, FrederikLæs mere her Læs mere ⮕

Tre mænd sigtet: Politiet fandt kokain og våbenLæs mere her Læs mere ⮕

Fødevarestyrelsen fraråder at skralde efter oversvømmelserLæs mere her. Læs mere ⮕

Vibeke i chok: - Det er en farceLæs mere her Læs mere ⮕

Svensk sæd-skandale: Kjærsti havde en anden farLæs mere her Læs mere ⮕