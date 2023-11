Så dumt at hun ikke kan have været alene

Højesteret har åbnet døren på klem i retssagerne mod Hjort og Findsen. Men hvem i regeringen havde ansvaret for de idiotiske sager? Foto: Jens Dresling

minister kritiserer landets regering. Derefter bliver han tiltalt for forbrydelser mod statens sikkerhed. Styret vil gennemføre retssagen helt for lukkede døre. Offentligheden må ikke engang få at vide helt nøjagtigt, hvad den tidligere minister er tiltalt for. Ministeren må ikke selv få udleveret det anklageskrift, han skal dømmes efter. En tidligere spionchef tiltales i samme sag og med lignende mørklægning.

Man skulle tro, vi befandt os i et af verdens berygtede diktaturer – Kina eller Rusland. Men nej, dette er sket i Danmark, og det er selvfølgelig sagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og den tidligere FE-chef Lars Findsen, det drejer sig om.Selve sagens genstand er nemlig for længst blevet landets mest offentlige hemmelighed: At Danmark og USA samarbejder om at aflytte telefon- og internetkabler. headtopics.com

Faktisk er der tre aktører mere, som på ydmygende vis er blevet underkendt, nemlig Københavns Byret, Lyngby Ret og Østre Landsret, der bare gav efter for anklagemyndighedens bizarre krav om at holde noget hemmeligt, som alle godt vidste.ikke havde haft fornuft i Højesteret. Hele affæren kunne meget vel være endt med et pinagtigt nederlag til Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Med al respekt for forhenværende forsvarsminister Trine Bramsens (S) evne til at begå dumheder er hele forløbet så gennemført idiotisk, at det ikke kan være en enkelt ministers værk.

