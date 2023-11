Sædet brænder under dansk cheftræner

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Sædet brænder under danske Bo Svensson, der er cheftræner i Bundesligaklubben Mainz.

På baggrund af den miserable sæsonstart blev sportsdirektøren i Mainz, Martin Schmidt, onsdag spurgt, om han kunne garantere, at Svensson fortsat er cheftræner i Mainz til weekendens kamp på hjemmebane mod RB Leipzig.- Vi er nødt til at lave en knaldhård analyse. Bo sidder på bænken mod Leipzig på lørdag, hvis analysen peger os i den rigtige retning. Du kan ikke forvente, at jeg svarer ja eller nej lige nu, sagde han.

I skrivende stund har Mainz trods alt kun tre point op til nedrykningsstregen - og to point til nedrykningsplayoff. Men ifølge sportsdirektøren er der ingen tvivl om, at en form for usikkerhed har bredt sig i mandskabet.44-årige Bo Svensson var som spiller en stor profil i Mainz, hvor han var på kontrakt fra 2007 til karrierestoppet i 2014.

