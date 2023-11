Sådan skal Aalborg Håndbold udnytte tiltrængt kamppause

Mads Hoxer er en af de få Aalborg Håndbold-spillere, der ikke er skadet eller er væk på landsholdstjeneste i den kommende tid.Niklas Landin, Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard og Simon Hald skal afsted med det danske landshold i de kommende dage, mens Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold melder sig under fanerne hos det norske landshold. Derudover er Jack Thurin udtaget til det svenske B-landshold, der skal mødes torsdag.

Aalborg-træner Stefan Madsen vælger dog at se meget positivt på de muligheder, der trods alt er for at bruge 12 dages kamppause konstruktivt. Siden den 27. september har Aalborg Håndbold spillet 10 kampe. Syv af dem har været på udebane. Blandt andet tre Champions League-kampe i træk på fremmed halgulv. Selvom man er vant til den slags rejseaktivitet i Aalborg Håndbold, så er det en kærkommen pause, der venter de tilbageværende Aalborg Håndbold-spillere, og Stefan Madsen håber ligeledes, at de landsholdsaktuelle Aalborg-spillere kommer hjem med fornyet energi.

- Vi har gode muligheder for lige at trække vejret en lille smule. Så vil jeg bare ønske vores landsholdsspillere alt muligt held og lykke. Vi er altid stolte over at have landsholdsspillere her i klubben. Vi håber naturligvis, at de kommer godt tilbage fra landsholdstjeneste. headtopics.com

- Jeg kunne godt bruge et par dage med lidt afslapning, men det er altid stort at være afsted med landsholdet, og der er flere af de andre gutter, som jeg glæder mig til at se. Vi har kendt programmet i lang tid, så det er bare med at klemme ballerne sammen, siger Simon Hald, der bestemt ikke savner motivation til den kommende landsholdssamling.

