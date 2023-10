Sådan, Holger! Klar til semifinalen efter kæmpe drama

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Men nu er Holger Rune altså i semifinalen i ATP 500-turneringen i Basel, efter han besejrede argentinske Tomas Martin Etcheverry i en tiebreak med cifrene 6-1, 3-6, 7-6 (8-6) efter en vanvittig dramatisk kamp.

Hvor det tidligere har været symptomatisk for danskeren, at han lavede for mange uprovokerede fejl, spiller han omvendt med stor tålmodighed og virker til at finde sig godt tillpas på banen i Schweiz.Danskeren kom flyvende fra start, og der skulle blot lidt over en halv time til, før han sikrede sig første sæt. headtopics.com

Herefter haltede spillet i andet sæt for danskeren, og der skulle en afgørende tiebreak i tredje sæt til, før Holger Rune kunne smide armene i vejret og lade sig tiljuble i arenaen i Basel.Holger Rune har nu vundet tre kampe, siden den tidligere tyske verdensetter blev tilknyttet holdet.

Før Becker kom til, var Holger Rune inde i en forfærdelig sportslig periode. 10 nederlag i 11 kampe var det blevet til, siden han stod i kvartfinalen ved Wimbledon, hvilket fik flere eksperter til at kalde det en regulær krise.I semifinalen venter vinderen af kampen mellem Alexander Shevchenko og Felix Auger-Aliassime. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

LIVE: Følg Holger Rune i 1/8-finalen mod Sebastian Baez herLIVE: Følg Holger Rune i 1/8-finalen mod Sebastian Baez her Læs mere ⮕

Holger Rune kæmpede med rytmen i vigtig sejr i BaselSebastian Baez servede godt, og Holger Rune havde svært ved at få sine returneringer til at sidde ordentligt. Læs mere ⮕

Holger elsker sit ry: - Der er meget jalousiLæs mere her Læs mere ⮕

LIVE: Holger Rune spiller for semifinalen i BaselLæs mere her Læs mere ⮕

Efter skilsmissen: Sådan gør de nuLæs mere her Læs mere ⮕

Sådan gik det til, da 17-årige Farhad blev genforenet med familien efter halvandet årFarhad Tober har været savnet siden 9. april 2022, men er nu fundet i Tyskland. Læs mere ⮕