Sådan blev Elon Musk verdens rigeste

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Elon Musk er tæt på at være den virkelige verdens Tony Stark, men er han bare en gal opfinder, eller er han i virkeligheden den geniale mand, der skal redde menneskeheden?Abonnementet fortsætter herefter til 79 kr./md. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

Elon Musk barsler med video- og lydopkald på XFredag er det præcis et år siden, at milliardæren Elon Musk købte Twitter og senere omdøbte det til X. I denne uge lød det, at det sociale medie kan være på vej til at udvide platformen til også at rumme video- og lydopkald, skriver nyhedsbureauet AFP. Læs mere ⮕

Børsen JobForfatter og rådgiver: Sådan undgår du splid mellem generationer på jobbet Læs mere ⮕

Børsen JobForfatter og rådgiver: Sådan undgår du splid mellem generationer på jobbet Læs mere ⮕

Børsen JobForfatter og rådgiver: Sådan undgår du splid mellem generationer på jobbet Læs mere ⮕

Børsen JobForfatter og rådgiver: Sådan undgår du splid mellem generationer på jobbet Læs mere ⮕

Børsen JobForfatter og rådgiver: Sådan undgår du splid mellem generationer på jobbet Læs mere ⮕