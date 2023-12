Russiske og belarusiske atleter kan konkurrere ved OL i Paris

Pilen peger mere og mere i retning af, at russiske og belarusiske atleter kommer til at konkurrere ved de olympiske lege i Paris næste sommer. Det erkender formand i Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, efter et møde i Den Internationale Olympiske Komité. Også selvom der endnu ikke er truffet en beslutning. - Lad os være realistiske. OL i Paris kommer helt sikkert til at finde sted med atleter, der kommer fra Rusland og Belarus, siger Hans Natorp i en pressemeddelelse.

På mødet tog Hans Natorp ordet og talte på de nordiske landes vegne. Her gentog han den position, som de nordiske lande tidligere har meldt ud. At tiden ikke er inde til at tillade atleter fra Rusland og Belarus adgang til legene.Ud over de nordiske lande er det kun Ukraine, som mener, at atleter fra Rusland og Belarus ikke skal med til legene.Med torsdagens nederlag til Japan, har det danske landshold ikke råd til flere svipsere i mellemrunden, hvis de vil i kvartfinale





