Den russiske luftfartsmyndighed Rosaviatsia meddeler her til aften, at sikkerhedsvagter har fjernet alle "uautoriserede borgere" fra lufthavnen Makhachkala i regionen Dagestan.Ifølge russiske medier blev der råbt antisemitiske slagord, og personer gik rundt med det palæstinensiske flag.

Klubben meddelte kort efter på det sociale medie X, at Bas Dost er ved bevidsthed. Men årsagen til kollapset er endnu ikke kendt. Rasmus Højlund blev skiftet ud med 20 minutter igen, mens Christian Eriksen kunne tage plads på bænken syv minutter før slutningen.Politiet er massivt til stede på Slotsgade og Nørrebrogade i København, efter en 33-årig mand her til aften er blevet stukket flere gange med kniv på Slotsgade.Manden blev i første omgang meldt svært tilskadekommen, men er nu uden for livsfare.

- Jeg føler den samme intensitet, som når jeg ser værkerne med tøj på, men forskellen er, at jeg bedre forstår, at nøgenhed altid har eksisteret, og at kroppe ikke må være kilde til skam for nogen, siger 59-årige Marta, der var med på rundturen. (Foto: © Nacho Doce, Ritzau Scanpix)Rundturen varede 90 minutter, og guiden (til højre) havde ligesom gæsterne valgt ikke at tage tøj på. headtopics.com

- Jeg er ked af at se, at i stedet for en humanitær pause, som der er alvorligt brug for og som støttes af det internationale samfund, så har Israel intensiveret deres militære operationer. Antallet af civile, der er blevet dræbt eller såret, er totalt uacceptabelt. Verden er vidne til en humanitær katastrofe, lige for øjnene af os, siger Guterres.

Den mine, hvor eksplosionen fandt sted lørdag, er ejet af ArcelorMittal Temirtau. Det er en lokal afdeling af den Luxembourg-baserede stålproducent.Antallet af døde overgår den hidtil værste mineulykke i Kasakhstan, der fandt sted i 2006 og kostede 41 minearbejdere livet.Broen har været lukket for vindfølsommekøretøjer siden klokken 06.30 headtopics.com

