Russisk tennisspiller Elena Vesnina vender tilbage efter at have fået sit andet barn

Den russiske tennisspiller Elena Vesnina får i en alder af 37 år comeback efter at have fået sit andet barn.- Hej 2024, er I klar til mit comeback? Lad os gøre det. Vi ses på banerne næste år, lyder det fra russeren. Sammen med landsmanden Ekaterina Makarova har hun vundet grand slam-turneringerne French Open, Wimbledon og US Open samt OL-guld i 2016. Australian Open vandt hun i mixeddouble med Bruno Soares.

Hun fik sit første barn i slutningen af 2018 og kom tilbage og spillede 2021-sæsonen, før hun igen gik på barsel. Vesnina fik sit andet barn for syv måneder siden





