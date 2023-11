Russisk komikerduo har snydt Giorgia Meloni i opkald

Men i stedte viste det sig at være Vovan og Lexus, hvis rigtige navne er Vladimr Kuznetsov og Alexey Stolyarov.Ifølge offentliggjorte uddrag af samtalen sagde Meloni om Ruslands krig mod Ukraine, at der var 'stor træthed på alle sider', skriver dpa.

Den italienske premierminister bliver desuden citeret for at sige, at 'tiden nærmer sig, hvor alle vil forstå, at vi har brug for en vej ud'.Her skal Giorgia Meloni ifølge dpa desuden have sagt, at hun har 'nogle idéer', men at hun ønsker at vente til det rigtige tidspunkt.

Tidligere er flere andre vestlige politikere blevet snydt af den russiske komikerduo. Det drejer sig blandt andet om den tidligere tyske kansler Angela Merkel og den tidligere britiske forsvarsminister Ben Wallace.I en video delt på internettet taler Lars Løkke Ramussen med en mand, der giver sig ud for at være Moussa Faki, kommissionsformand for den Afrikanske Union.Udenrigsministeriet har tidligere bekræftet over for Ritzau, at videoen fra videomødet er ægte.

Ministeriet oplyste desuden, at der er 'taget skridt til yderligere at minimere risikoen for, at noget lignende skulle ske igen'.I 2020 snød de også Det Udenrigspolitiske Nævn i Danmark, da de fik adgang til det fortrolige nævn ved at udgive sig for at være den belarusiske oppositionsleder Svjatlana Tsikhanowskaja.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Carlsberg-topchef: Russisk forretning er stjålet og kontakt til ledelse er begrænsetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Svensk landsholdsduo fanget i snekaosLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: PlayStation-krise afblæst: Nu kan alle få denLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: 'Robinson'-stjerne i vild forvandling: Kan du genkende hende?Læs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Vestjysk forfatter beskyldes for at stjæle idé: - Det er fuldstændig gakketLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕