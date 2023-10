Russisk hackergruppe har udført angreb på flere kritiske systemer i Frankrig

Den statsstøttede russiske hackergruppe APT28 (også kendt som Strontium eller Fancy Bear) har siden anden halvdel af 2021 målrettet cyberangreb mod franske myndigheder, virksomheder, universiteter og andre organisationer.

og lækkede databaser indeholdende legitimationsoplysninger til at bryde konti og Ubiquiti-routere på de angrebne netværk. Gruppen er gået fra at bruge bagdøre til at kompromittere perifere enheder på kritiske netværk for at undgå at blive opdaget, skriver Bleeping Computer.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv. headtopics.com

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

