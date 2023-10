Runes stærke serv sikrer semifinaleplads i Basel efter drama

Den danske tennisspiller Holger Rune kan fortsat håbe på at nå finalen ved Swiss Indoors, der er en ATP 500-turnering, ligesom han gjorde sidste år.

Det holdt voldsomt hårdt, og den pressede dansker måtte have hjælp af både en netruller og en argentinsk dobbeltfejl for at hive sejren i land i den afgørende tiebreak. Ligesom i torsdagens opgør mod Etcheverrys landsmand Sebastian Báez, skulle Rune bruge lidt tid på at komme i omdrejninger. I begge sine første servepartier måtte han afværge breakbolde efter flere store fejl.

Han brød til 3-1, og ligesom det var tilfældet i andet sæt mod Báez, så gav bruddet ro til Rune, som løftede sit niveau og trykkede endnu mere til boldene.Etcheverry blev kostet rundt i resten af sættet, der endte med en sikker dansk sejr. headtopics.com

Efter den lange nedtur siden sommerens Wimbledon, hvor han tabte ti af de følgende 11 kampe, er fundamentet under danskerens spil endnu skrøbeligt. Det udnyttede argentineren i andet sæt. Fejlene og frustrationerne sneg sig ind, mens argentineren med enorm stabilitet hjemtog sin servepartier. Faktisk lavede Etcheverry ikke en eneste uprovokeret fejl i hele sættet.

Holger Rune kæmpede med rytmen i vigtig sejr i BaselSebastian Baez servede godt, og Holger Rune havde svært ved at få sine returneringer til at sidde ordentligt. Læs mere ⮕

LIVE: Holger Rune spiller for semifinalen i BaselLæs mere her Læs mere ⮕

LIVE: Følg Holger Rune i 1/8-finalen mod Sebastian Baez herLIVE: Følg Holger Rune i 1/8-finalen mod Sebastian Baez her Læs mere ⮕

Rune fortsætter genrejsning og er kvartfinaleklar i BaselMed en sejr over Sebastian Báez er Holger Rune blandt de sidste otte i Basel og sætter kurs mod ATP Finals. Læs mere ⮕

Runes nye træner var 650 km væk: 'Jeg bliver nødt til at smutte med det samme'Han nåede det sgu! Læs mere ⮕

Boris Becker om Runes kæreste: 'En dejlig og forstående kvinde'Boris Becker om Runes kæreste: 'En dejlig og forstående kvinde' Læs mere ⮕