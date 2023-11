Rumfarten i november: Kinesisk rumstation har vokseværk, og månekapløbet spidser til

Dinkinesh er den første af i alt 10 asteroider, som Lucy skal besøge i de kommende år. Hovedmålet for Lucy er de såkaldte trojanske asteroider, der befinder sig i samme bane som Jupiter.

Præsentation af de tre nye kinesiske astronauter Jiang Xinlin, Tang Hongbo og Tang Shengjie. (Foto: CCTV)En af opgaverne bliver på en rumvandring at inspicere Tiangong, for at se hvor meget skade stationen gennem årene har taget ved de uundgåelige sammenstød med rumskrot.

Endelig skal der i 2024 opsendes et rumteleskop ved navn Xuntian, som skal flyve i formation med Tiangong, således at det bliver let at koble teleskopet til rumstationen, hvis der bliver brug for reparere eller opgradere teleskopet. headtopics.com

Selvom man ved, hvornår satellitterne dukker op på himlen, vil for mange Bluewalker-satellitter gøre det umuligt at planlægge seriøse observationer, hvor der normalt anvendes meget lange eksponeringstider på op til flere timer. Billeder taget på denne måde vil jo blive så fyldt med lysende spor fra satellitter at de kan blive uanvendelige.

»I almindeligt lys er disse satellitter lige så klare som stjernerne på himlen, men for radioastronomi kan de være lige så klare som Solen.«Nogle områder har etableret radiostille zoner, hvor det meste radiotrafik er forbudt, som National Radio Quiet Zone (NRQZ), der omgiver Green Bank- og Sugar Grove-faciliteterne i West Virginia. headtopics.com

Amerikanerne vil nemlig forberede deres landing på Månen med Artemis ved først at opsende en serie ubemandede sonder. Det skal ske i et program ved navnEt af disse firmaer hedder Intuitive Machines (IM), og de har allerede fået kontrakt om at levere hele tre rumsonder til NASA.IM-1 skal opsendes 12. januar 2024 med en Falcon 9-raket, og flyvetiden til Månen bliver på fem dage. Det er en tre meter høj sonde med en vægt på 1,9 ton.