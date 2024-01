Rugbrød er sundt, mens gluten hverken er sundt eller usundt, viser ny dansk forskning, som også har undersøgt, hvad korn i kosten gør ved vores tarmbakterier. Hvis du føler, at du som regel har en god mavefornemmelse, er forskerens bud at vælge fuldkorn frem for ikke-fuldkorn, næste gang du står i supermarkedet og skal købe brød, pasta eller mel.

Hvis du derimod føler dig oppustet, kan det være en god idé at prøve at spise lidt mindre af de produkter, som er rige på komplekse kulhydrater fra hvede, rug og byg





