Ørsted-topchef vil revurdere historisk plan

Siden er selskabets markedsværdi reduceret med 75 pct. Arkivfoto: Andreas VintherHistorisk investeringsplan skal revurderes, siger Ørsted-topchef efter massive nedskrivninger. Aktie falder 18,6 pct.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕