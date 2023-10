Ørsted kæmper med at blive klar til CO2-fangst: Avedøreværket ramt af talrige, gentagne fejl

Problemer hjemsøger blok 2 på Avedøreværket syd for København. Det gælder også den halmkedel, som Ørsted fra 2026 skal indfange CO2 på, efter energigiganten i maj i år vandt regeringensTegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaPhilip Fosbøl - Der er nogle virksomheder, som længe har sagt, at de kan sælge sådan nogle anlæg, men der er jo ikke blevet bygget nogen af dem endnu, siger han.Er der nogen som har læst materialet og ved hvad den her bod er? I brintudbuddet på de 1,25 mia. headtopics.com

Det bliver spændende at se, om det giver mening at køre med kraftværkerne for fuld smadder, samtidig med at vindmøllerne leverer billig strøm. Hvis bøden er stor nok og der bliver problemer med at levere nok CO2, så kan jeg sagtens forestille mig, at det bliver et scenarie... Forbrugerne vil juble over billige priser - på bekostning af miljøet(igen!)

Hej Jens Du har ganske ret i, at der ikke er tale om en ny teknologi til fangsten af CO2. I en dansk kontekst har vi dog ingen eksempler på et storskalaanlæg i drift, når det er sagt, bliver aminteknologien jo eksempelvis brugt allerede på biogasanlæg i dag i forbindelse med opgradering af biogas til naturgaskvalitet. headtopics.com

Avedøreværket og havmøllepark ude af drift på syvende døgn efter stormflodØrsted og RWE arbejder lige nu på højtryk for at få deres anlæg tilbage i drift. Læs mere ⮕

Børsen JobCIP sejrer i USA: Overhaler Ørsted i stort udbud Læs mere ⮕

