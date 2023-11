Ørsted har katastrofedag på børsen efter nedskrivninger

Årsagen er, at stigende priser og høje renter har gjort det langt dyrere at opføre vindmølleparkerne Ocean Wind 1 og 2, end Ørsted forventede, da kontrakterne blev indgået.Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Efter 'gigantisk' nedskrivning: Ørsted dykker massivtLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BORSENDK: Ørsted-aktien hamrer ned efter nedjusteringØrsted-aktien hamrer ned efter nedjustering

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Børsen JobStore investorer sælger Ørsted-aktier i frustration

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕