Årsagen afsløret: Derfor døde hun

Tidligere på måneden døde skuespilleren Suzanne Somers, der blandt andet er kendt for sin hovedrolle i tv-serien 'Kaos i famlien', som i 90'erne kørte på dansk tv.

Mediet er nemlig kommet i besiddelse af hendes dødsattest, som viser, at det var en aggressiv brystkræft, der havde spredt sig som metastaser til hjernen, der var den primære årsag til hendes død. I dødsattesten kan man også læse, at både et forhøjet blodtryk og vand i hovedet var medvirkende årsager til skuespillerens dødsfald.Suzanne Somers' publicist gennem flere år, R. Couri Hay, skrev i en udtalelse på vegne af hendes familie, at familien fik sagt et sidste farvel, da skuespilleren døde. headtopics.com

'Suzanne var omgivet af sin elskede mand Alan, sin søn Bruce, og sin tætteste familie. Her var familien samlet for at fejre hendes 77 års fødselsdag 16. oktober. I stedet vil de fejre hendes ekstraordinære liv, og de vil gerne takke hendes millioner af fans og følgere, der elskede hende højt.'

Op til sin død var Suzanne Somers primært aktiv som forretningskvinde, hvor hun blandt andet solgte tøj og skønhedsprodukter, ligesom hun hold foredrag om sundhed.

