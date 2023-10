Rosenvold: Sådan tjener du på høje energipriser

Lad os starte med situationen på gasmarkedet. Vi ved, at forbruget af naturgas hænger tæt sammen med vintertemperaturerne i Europa og USA. Jo koldere det er, jo mere bliver der fyret op for naturgasfyrene.

Tilsvarende ved vi, at Ukraine-krigen satte en brat stopper for inflowet af naturgas fra Rusland, og at Europa derfor er afhængig af flydende naturgas fra især Mellemøsten. Du husker måske billederne fra VM i Qatar sidste vinter, hvor det tyske landshold tog holdbillede, mens alle spillerne holdt sig for munden som en kritik af værtslandets menneskerettighedsstandarder.Få dage efter det stunt underskrev Tyskland en større gasleverance-aftale med netop Qatar.

Der er kommet lidt mere gang i industriproduktionen og elektricitetspriserne er faldet til fornuftige niveauer, så den store sparemani, der ramte Danmark og Europa i 2022 er drevet lidt over. Det er et problem, for udover de manglende gasleverancer fra Rusland mangler verdensmarkedet også 1,5-1,8 millioner tønder olie på grund af Saudi Arabiens priskrig. headtopics.com

Endelig har den kinesiske regering meldt ud, at man accepterer et større offentligt underskud i den kommende periode. Det gør de for at skubbe gang i hjulene under den kinesiske industri, der i meget vid udstrækning kører på gas eller olie.

Ud over at køre ned på den lokale tankstation og fylde nogle dunke med benzin, er det bedste du kan gøre at kigge efter aktier i virksomheder, der beskæftiger sig med forarbejdningen af olie og gas. Det kunne også være ETF’er på hele olie/gas-sektoren. headtopics.com

Investering i råvarer kan dog være en risikabel business, så hvad skal du holde øje med for at forudsige olie- og gaspriserne?

Rosenvold: Kina spiller med musklerne

